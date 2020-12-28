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Ekonomi Tüketiciler kızgın! Vergi indirimleri fiyatlara yansıtılmıyor
Ekonomi

Tüketiciler kızgın! Vergi indirimleri fiyatlara yansıtılmıyor

Onlarca hizmet kolunu kapsayan KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılmaması tepki çekiyor. Tüketici hakları savunucuları, vergi indirimlerini görmezden gelerek ürün ve hizmet fiyatlarını aşağı çekmeyenlerin art niyetli tavır takındıklarını dile getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:01:00 -
Tüketiciler kızgın! Vergi indirimleri fiyatlara yansıtılmıyor

Buğra Kardan

Çok sayıda hizmet kolunda Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olan indirim oranlarının 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılması pozitif hava estirdi. Yolcu taşımacılığı, yeme-içme, geceleme, düğün ve nikâh organizasyonu, kuru temizleme gibi hizmetlerde vergi oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi olumlu yankı uyandırdı.

Sıra esnafta

Vergi kararının ekonomiye güç katacağını kaydeden tüketici derneklerinin yetkilileri, “Sıra esnaf ve tüccarda. Zira şu anda kampanya uygulamanın, fiyatları düşürmenin önünde bir engel yok. Restorancıların, lokantacıların, konaklamacıların enflasyonla mücadelede aktif rol oynamalarının zamanı geldi, geçiyor bile” görüşünü paylaştı.

Önemli karar alındı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hükümet tarafından pandemi nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren esnafı ve tüccarı rahatlatacak kararlar alındığını belirtti. Ağaoğlu, “Vergi indirimlerine gidilmesi iyi hoş. Ancak bu indirimlerin nihai fiyatlara yansıtılmadığını görüyor ve üzülüyoruz” dedi. Siyasi iradenin vergi jestlerine kayıtsız kalınmaması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, şunları söyledi: “KDV indirimlerini tüketiciler de hissetmeli. Restoranlarda, lokantalarda, otellerde, kuru temizlemecilerde, ayakkabı tamircilerinde, düğün salonlarında, sinemalarda, tiyatrolarda, konser alanlarında aynı fiyatlar uygulanılmamalı. Fiyatlarda iskontoya gidilmeli. Fiyatlarda KDV oranı kadar indirim uygulanmalı. Yani 118 liralık bir ürünün 18 lirasının KDV olduğu unutulmamalı, devletin 10 liradan vazgeçtiği göz önünde bulundurulmalı. Bu 10 lira muhakkak ve muhakkak tüketiciye iade edilmeli.”

Kritik ikaz

Vergi indirimlerine kör kalan, ürünlerini ve hizmetlerini eski fiyattan satan esnaf ile tüccarın da ilgili birimlere şikâyet edilmesi gerektiğini belirten Ağaoğlu’ndan ayrıca “Alo 175 hattına telefon açılmalı, mobil uygulama HFA-Bildirim’e girilmeli ve bu art niyetliler yetkililere ihbar edilmelidir. Veya tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulmalıdır. Heyetlerin uyuşmazlıkları süratle karara bağladığı bilinmelidir” ikazları geldi


Yeni Akit Gazetesi
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