Tüketiciler haklarını öğreniyor, fırsatçılar bir bir batıyor

Son dönemde tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış borçlara ilişkin bazı hukuk büroları ile firmalardan sık sık arama yapılıyor; SMS ya da e-posta gönderiliyor. Tüketiciler, bu baskılara karşı yasal haklarını öğreniyor ve kullanıyor.

TV kanalı ile internet kampanyalarına zorla dahil edilenler, aldatıcı reklamlarla karşı karşıya kalanlar da avukatlarına danışıyor; tüketici hakem heyetlerinin ve mahkemelerin yolunu tutuyor. Hukukçular, tüketicilerin hak ihlalleri karşısında adli mercilere başvurabileceğini belirtiyor.

Avukat görüşü alınmalı

Avukat Elvan Kılıç, çok sayıda tüketicinin SMS ve e-postadan çok, telefonla rahatsız edildiğine dikkat çekerek, şunları kaydediyor:

“Bu, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suçtur. Nitekim kanunun 123. maddesinde ‘Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde mağdurun şikâyeti üzerine, faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir’ ifadesi yer alıyor.

Tabii telefonla rahatsız edilme suçu şikâyete tabidir. Tüketici bir reklam veya abonelik yüzünden sürekli telefon alıyorsa en kısa zamanda en yakın merciye giderek şikayetini bildirebilir, uzman bir avukat görüşü alarak bu şikâyetinin takibini devam ettirebilir. Aksi halde oluşan suç ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmaz.”

E-Devlet’ten de şikâyet yapılabiliyor

“Tüketici, e-devlet üzerinden şikâyet başvurusu yapabilir veya rahatsız eden firma devlete bağlıysa CİMER’e başvurabilir” diyen Kılıç, şöyle devam ediyor:

“Alo 175 Tüketici Hattı’ndan da yardım alınabilir. Ancak en etkilisi, en yakın merciye giderek şikayetini yapmak, uzman bir avukat aracılığıyla davasını takip etmektir. Çünkü bu konu hukukumuzda yeni bir konu olup bu tarz davalar hâkimler tarafından fazla dikkate alınmayabilmektedir. Bu yüzden avukat takibi, olumlu bir sonuç için önerilmektedir.”