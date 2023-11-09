Tüketiciler Birliğinden bankalara 'troy kart' çağrısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların, siyonist işgal rejiminin Gzze'ye yönelik saldırılarının ardından bilinçli tüketicilerin troy kart tercih etmelerine kolaylık sağlamalarını gerektiğini belirtti.

Bankaların troy karta geçişlerde zorluk çıkarmaması çağrısında bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, 7 Ekim'de bu yana işgal rejiminin Filistin'e yönelik saldırıları sonrası tüketicilerin bu saldırılara destek veren şirketleri boykot yoluna gittiğini ifade etti.

Şahin, 15 gündür bankacılıktaki yerli ödeme sistemi tray karta yöneliş olduğunu, kendilerine bu yönde çeşitli şikayetler geldiğini aktardı.

Şahin, "Bu yöndeki talepleri çok doğru. Bankalar kart verirken sanki ödeme yöntemini biz tercih etmişiz gibi ifade ediyorlar. Biz bir bankadan kredi kartı ya da banka kartı kullanıyorsak 'şu yöntemle ödeme istiyorum' dediğimizde bunu vermek zorunda. Hiçbir zorluk çıkartamazlar, gerekli şikayetler yapılabilir. Bankalar, tüketici hangi ödeme yöntemini kullanmak istiyorsa onu vermek zorunda. Bu anlamda son günlerde bankalara yapılan başvurulardan sonra şikayetler gelmeye başladı, bazı bankaların sıkıntı çıkardıkları yönünde. 'Şubeye gelmeniz gerekiyor, banka kartı olur ama kredi kartı olmaz' gibi söylemler var. Böyle bir şey olamaz, banka istediğimizi sunmalı çünkü altyapısı da var." dedi.

(İLKHA)

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