Tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucuğa istisna

Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“İlgili kamu kurumları ve dernekler tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bir durumun önlenmesine veya durdurulmasına yönelik mahkemelerde açılan davalarda dava şartı olarak arabuluculuk hükümleri uygulanmayacaktır. Ayrıca seri ayıplı malların üretimlerinin, satışlarının durdurulmasıyla ilgili davalarda ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda da dava şartı olarak arabuluculuk hükümleri uygulanmayacaktır.”