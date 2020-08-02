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Ekonomi

Tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucuğa istisna

Hakem heyetlerinin görev sınırlarında kalan ve 2020 için değeri 10 bin 390 liraya kadar olan tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamı dışında tutuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:46:00 -
Tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucuğa istisna

Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da şöyle denildi:

 “İlgili kamu kurumları ve dernekler tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bir durumun önlenmesine veya durdurulmasına yönelik mahkemelerde açılan davalarda dava şartı olarak arabuluculuk hükümleri uygulanmayacaktır. Ayrıca seri ayıplı malların üretimlerinin, satışlarının durdurulmasıyla ilgili davalarda ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklarla ilgili davalarda da dava şartı olarak arabuluculuk hükümleri uygulanmayacaktır.”

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