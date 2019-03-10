Tüketici teknolojisine 61 milyar lira harcandı

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 11,6 büyüyerek 61 milyar liralık ciro kaydetti. Pazardan en yüksek payı 27 milyar lirayla telekomünikasyon sektörü aldı. Söz konusu pazarı 15,7 milyar lira ile büyük beyaz eşya, 7,3 milyar lirayla tüketici elektroniği, 5,5 milyar lira ile küçük ev aletleri, 4,7 milyar lirayla da bilgi teknolojileri takip etti. Son çeyrek verileri karşılaştırıldığında tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yüzde 0,7’lik bir büyüme performansı ile 14,9 milyar lira ciro elde ettiği gözlendi.