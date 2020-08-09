Tüketici kredileri piyasaya yansımadı

Örneğin ekonomi yönetiminin kamu bankaları kanalıyla başlattığı kredi kampanyalarına talep yağdı. Ancak bu kampanyalardan yararlananlar, bankalardan çektikleri paraları konut ve otomobil yerine döviz ile altına yatırmayı tercih ettiler. Doğal olarak kredilerin büyük bölümü piyasaya yansımadı, yastık altına veya banka kasalarına dolar ya da Euro olarak döndü.

Bu tercih yanlış

Kredi kullanıp altın alımı yapanların sayısının arttığını kaydeden piyasa analistleri, “Bunlar yanlış bir hamle yapıyorlar. İhtiyatı elden bırakarak birikimlerini tehlikeye atıyorlar. Halbuki tedbirli olmak gerekiyor” diyorlar. Altın fiyatlarının artışının suni olduğunu vurgulayan aynı analistler, “Yarın Corona virüsüne (Covid-19) karşı aşı bulunursa, gram fiyatı da 350 yahut 400 liraya inerse ne olacak? Ne olacak, yatırımcı zarar edecek. Birincisi altını eriyecek, ikincisi kredi faizi ödeyecek” ifadelerini kullanıyorlar.

Aman dikkat

İslam Memiş ise vatandaşları ‘Riske girmeyin’ diye uyardı. Memiş, altın fiyatlarında gerileme görülmesi halinde kredi faizinin ödenmesinde güçlük çekileceğine işaret etti.

Memiş, kredi çekip altın ya da döviz almanın moda haline geldiğini dile getirerek, “Gelinen aşamada manipülatörlere itibar edilmemeli. Bu eğilimin büyük sıkıntılara neden olacağı bilinmelidir” uyarısını yaptı.

TL’nin getirisinin enflasyonun oldukça altında kalması sonucu özellikle son iki haftada dolar/TL’de oluşan yukarı yönlü baskı yurtiçindeki döviz cinsinden yatırım portföyüne de yansıdı. TCMB verilerine göre 31 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları da 131.25 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Verilere göre kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 81.67 milyar dolar ile yeni zirvede. Öte yandan; kamu bankaları eliyle verilen finansal desteklerle ev ve otomobil sahibi olanların sayısı da hatırı sayılır ölçüde arttı. ‘Ülkemizde krizin tetikçiliğini yapanlar bu tabloyu görmüyor’ diyen İslam Memiş, ‘Kriz olsa tapu dairelerinde günlerce sıra mı beklenir ya da çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar kuyumcuların önünde kuyruğa mı girer. Şu anda elimizde ne gram ne de çeyrek altın kaldı’ dedi. ‘Kriz var’ diyenlerin İtalya’ya dönüp bakmaları gerektiğini söyleyen Memiş, ‘İtalya bir taraftan pandemi ile mücadele ederken bir taraftan da ekonomik krizin eşiğinde. İnsanlar bizde olduğu gibi konut, taşıt ve altın kuyruğuna girmiyor. Oradaki kuyruklar, evlerini satmak isteyenlerle dolu’ şeklinde konuştu.