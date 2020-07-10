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Tüketici hakem heyetlerinde “bilirkişilik” şartları belli oldu

Ticaret Bakanlığının “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:55:00 -
Tüketici hakem heyetlerinde “bilirkişilik” şartları belli oldu

Ticaret il müdürlükleri tarafından 81 ilde, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre en geç 31 Aralık 2020’ye kadar bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması sağlanacak. Söz konusu tarihe kadar tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesine devam edilecek. Öte yandan, “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği”nde de değişikliğe gidildi.  Buna göre, söz konusu yönetmelikte tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerini düzenleyen maddeler 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlükten kaldırılacak.

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