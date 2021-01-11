Tüketici hakem heyetleri 861 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020’de tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam 594 bin 270 başvurunun 521 bin 553’ünün (yüzde 87.8) karara bağlandığını belirtti.
Pekcan, kararların yüzde 59’unun tüketiciler lehine sonuçlandığını dile getirdi.
E-başvurular arttı
Pekcan, geçen yıl 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlığın değerlendirildiğini kaydetti. Tüketiciler tarafından hakem heyetlerine 2019’da e-Devlet üzerinden toplam 137 bin 731 elektronik başvuru yapıldığını hatırlatan Pekcan, bu rakamın 2020’de salgının etkisiyle yüzde 118 artarak 299 bin 597’ye yükseldiğini bildirdi.
Cep telefonu ilk sırada
Pekcan; 2020’de en çok 50 bin 515’le cep telefonu için başvuru yapıldığını açıkladı. “Cep telefonunu 40 bin 567’yle ayakkabı, 36 bin 919’la internet aboneliği, 31 bin 457’le kredi kartı üyelik ücreti takip etti” dedi.