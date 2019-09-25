Tüketici Hakem Heyeti'ne 314 bin başvuru

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici hakem heyetine bu yıl yedi ay boyunca 314 bin 578 kişi başvuruda bulundu.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetine bu yıl Temmuz ayı sonu itibariyle, 314 bin 578 kişi başvuru yaptı ve geçmiş dosyalarla birlikte 325 bin 297 başvuru karara bağlandı. Tüketici derneklerinin yetkilileri, son yıllarda bilinçlenen tüketicilerin hakkını daha fazla aramaya başladığını kaydederek, bu gelişmede, iletişim imkanlarının, tüketici örgütlerinin ve tüketici hakem heyetlerinin önemli rol oynadığını söylediler.

En çok başvuru İstanbul’dan

Tüketiciler en çok cep telefonu, ayakkabı, kredi kartı üyelik ücreti, GSM ve internet aboneliklerine ilişkin dosya masrafı başvurusu yaptı. En çok başvurunun 73 bin 696 ile İstanbul olurken, İstanbul’u 33 bin 212 ile Ankara, 20 bin 301 ile İzmir, 10 bin 308 ile Antalya, 10 bin 108 ile Bursa ve 7 bin 784 ile Adana izledi.