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Ekonomi Tüketici güven endeksine güven arttı
Ekonomi

Tüketici güven endeksine güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks Mart ayında aylık bazda yüzde 2.5 artarak 86.7 değerine yükselerek güven tazeledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:37:00 -
Tüketici güven endeksine güven arttı

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 2.5 arttı. Şubat'ta 84.5 olan endeks, Mart'ta 86.7'e çıktı.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66.3 iken, Mart’ta yüzde 1.4 artarak 67.3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat’ta 84.5 iken, Mart'ta yüzde 4 artarak 87.9'a yükseldi.

Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 91.7 iken, Mart’ta yüzde 2.5 artarak 94.1 olarak gerçekleşti.​​​​​​

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat’ta 95.5 iken, Mart’ta yüzde 2 artarak 97.4'e çıktı.

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