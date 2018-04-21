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Tüketici güven endeksi yükselişini sürdürüyor

Tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 71,3 seviyesinden 71,9 seviyesine çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:43
Tüketici güven endeksi yükselişini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bu ay bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarken, martta 71,3 olan endeks değeri 71,9’a yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,5 azalarak 90,2’ye indi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 1,4 arttı ve nisanda 74,5 oldu. Bu artış, gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:43
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. TÜİK
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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