Tüketici derneklerinden önemli ikaz iade tabiri açık olmalı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece internette satılan teknolojik ürünlerde koşulsuz iade dönemi sona erdi. Artık yalnızca kusurlu ürünler iade edilebilecek.

Keyfi isteklerin önüne geçilecek

Yeni düzenlemeye göre; tüketici, internetten satın aldığı ve teslimi yapılmış cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve insansız hava araçları ile canlı müzayedeyle alınan ürünlerde cayma hakkından faydalanamayacak. Ürün iadeleri yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek. Böylece kişinin kendine bağlı ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önüne geçilecek.

İki nokta önemli

Konuyu Yeni Akit’e değerlendiren Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, “Yönetmelik değişikliğinde iki önemli nokta var. Tüketiciler daha önceki mevzuata göre, internetten satın almış olduğu bir malda 14 gün içerisinde cayma hakkı var. Cayma hakkını kullanmak için ister mal ayıplı olsun, ister olmasın bu 14 gün içerisinde kullanabilmesi için herhangi bir bedel ödemiyordu. Ama bu mevzuat değişikliğinde malın ayıplı olması durumunda yine bedel ödemeyecek. Mal ayıplı değilse tüketici de malı iade edecekse bu kez iade masraflarını ödemek durumunda kalıyor. Tüketicinin aleyhine bir durum” ifadelerini kullandı.

Değişim hakkı olmalı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da şu görüşleri dile getirdi: “İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde insanlar görerek bir ürün almadıkları için 14 gün içerisinde cayma hakkını koydular. Dolayısıyla tüketiciye giden elektronik cihazlar, açıldığında gördüğü görüntüyle aynı değil ise ayıplı ürün olarak geçiyor. Ama bunu da firmalar çok kabul etmiyor. O nedenle eğer ürün açılıp direk işletime girmemiş ise burada 14 günlük cayma hakkının kabul edilmesi gerekir. Fakat alınan ürün kullanıma başlatılmış ise ayıplı da değilse iadesi yapılmaması doğru. İnternet üzerinden alınan üründe açıklamada yazanın aksine özellikler olursa ürün ayıplı mala giriyor. Değişimi mümkün. Ürün açıklamadaki tüm nitelikleri taşıyorsa kullanıma da başlanmışsa değişim hakkı olmamalı.

Yanlış noktalar var

Burada o tabirin açık olması gerekir. Sadece ürünü görüntü olarak görüp tüketici beğenmediyse bunun iade edilebilmesi gerekir. Düzenlemede yanlış yönler var. Burada tüketici korunmamış tam tersine satıcı ve sağlayıcı korunmuş.”