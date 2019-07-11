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Tüketici artık hangi fındığı yediğini bilecek

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Tombul’ fındığının yanı sıra sivri ve kara fındık içinde coğrafi işaret alındı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:26
Tüketici artık hangi fındığı yediğini bilecek

Dünyanın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Tombul’ fındığının yanı sıra sivri ve kara fındık içinde coğrafi işaret alındı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, alınan bu işaret sayesinde üreticilerin emeğinin karşılığını da daha iyi şekilde alacağını ifade etti.


4 firmaya şu anda ürünlerine coğrafi işaret ile ilgili belgeyi barkod olarak ekleyeceğini kaydeden Bayraktar, “Dünyada bir trend var ve bu sayede kendi bölgende yetkin oluyor. Biz daha önce Giresun tombul fındığın coğrafi işaretini almıştık daha sonrada Giresun sivri ve karasının coğrafi işaretini alındı ve bu konuda paydaşlarımız var. Bu çağın trend yaklaşımı önemli bir yaklaşım, insani bir yaklaşım sonuçta herkesin emeğinin karşılığını alması, değer katma anlamında hem de tüketicinin hangi gıdaya ulaştığını, hangi gıdayı tükettiğini bilmesi anlamında iyi oldu bu konuda devam eden bir takım çalışmalar var” dedi.


“Dünya’da Giresun fındığı diye bir değer var” diyen Bayraktar, “Bunu tescilleme, bu işi yapan insanların emeğine değer katma anlamında bir programa, bir hizaya koymak lazımdı bunu da paydaşları ile birlikte FİSKOBİRLİK olarak yaklaşımlarımız var. Şimdi bir sonuç alma zamanı inşallah bu çalışmalar çağın trend yaklaşımı bundan sonra muhtemelen tüketim alanında ve imalat sektörü çok daha geniş bir anlamda bu tür ürünlere ciddi şekilde önem verecek bu şekilde doğal olarak emeğe katkı sunmuş olacak” ifadelerini kullandı.


Bayraktar, 4 firmanın şu anda FİSKOBİRLİK’ten belgelerini alarak destek verdiklerini kaydetti.


Coğrafi işaret anlamında fındığı pazarlamak için yetki verdiklerini ifade eden Lütfi Bayraktar, “Bugün 4 firmamız bizim çalışmalarımıza destek vermek anlamında firmalar başvurdu denetim kurlunun da tavsiyesi ile bu 4 firmaya Giresun tombul fındık, sivri fındığı ve kara fındığın pazarlaması anlamında yetki verecek bugün” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:26
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