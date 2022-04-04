TÜİK mart ayı enflasyonu açıkladı! Mart ayı enflasyon ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 5,46 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 61,14 oldu.

TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 4,81 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 54,44 seviyesine ulaşmıştı. Bu rakamlarla enflasyon son 20 yılın zirvesine çıkmıştı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de yüzde 7,22 yükselirken Yıllık ÜFE artışı yüzde 105,01 olmuştu.

Enflasyonun yıl boyunca yüksek kalacağını belirten İslam Memiş, enflasyondan korunmak için 3 şey yapılmasını önerdi: "Birincisi, yüzde 60'ın üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin.

Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyür bir avantaj olacaktır, bu da ikincisi. Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikayesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor."