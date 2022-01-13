TÜİK'den CHP Genel Başkanı'na doksanlık gol!

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CHP Genel Başkanı ile görüşmeyen TÜİK yetkilileri, Kılıçdaroğlu'na akıl veren BBC Türkçe'ye konuştu.

Kurumun tüm çalışmalarının, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerin bağlı olduğu Avrupa İstatistik Ofisi (EuroStat) kriterlerine uygun yürütüldüğünü belirten TÜİK yetkilileri, EuroStat'ın bununla ilgili bir denetim mekanizmasının da olduğunu, bunun dışına çıkmalarının mümkün olamayacağını söyledi.

BBC Türkçe, TÜİK yetkilileri ile yapılan röportajı şu ifadelerle aktardı:

Çeşitli kuruluş veya gruplarla enflasyon ya da kira artışı gibi konularda verilerinin farklı çıkmasının, kullanılan metodolojinin farklı olmasıyla ilgili olduğunu, kendilerinin bu alanlarda uluslararası standartları izlediklerini söylediler.

Hissedilen enflasyon ve resmi enflasyon arasındaki fark ya da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasındaki makas konusunda ise bu durumların birçok ülkede geçerli olduğunu ve bunların bazı somut nedenleri olduğunu belirttiler.