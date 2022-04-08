TÜİK ve MEB'in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'ndan bir baskın ziyaret daha!

Son dönemde yaptığı baskın ziyaretlerle gündeme gündem oluşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurmuştu.

Kurumdan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK ve MEB'ten sonra Et ve Süt Kurumu'na gitti

Geçtiğimiz yılın aralık ayında kendisine randevu vermeyen TÜİK'e baskın ziyaret yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya alınmamış ve kapı önünde yaptığı "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir" gündem oluşturmaya çalışmıştı. TÜİK ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na giderek aynı taktiği deneyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sabah da Et ve Süt Kurumu'na gitti.