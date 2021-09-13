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Ekonomi TÜİK Türkiye için kritik veriyi açıkladı!
Ekonomi

TÜİK Türkiye için kritik veriyi açıkladı!

TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8.7 arttı ancak yüzde 15.2 olan beklentinin altında kaldı. Önceki ay sanayi üretiminde artış yıllık yüzde 23.9 olmuştu

Yeniakit Publisher
2021-09-13 10:55:00 -
TÜİK Türkiye için kritik veriyi açıkladı!

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık %4,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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