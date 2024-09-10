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Ekonomi TÜİK, Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
Ekonomi

TÜİK, Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 10:37:00 - 2024-09-10 10:38:23
TÜİK, Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı azaldı, istihdam arttı

Temmuz ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bine geriledi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bine yükseldi. İstihdam oranı yüzde 49,6'ya çıkarken, erkeklerde yüzde 67,4, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak belirlendi.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6'ya geriledi

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 seviyesine indi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olarak açıklandı.

İşgücüne katılım oranı yüzde 54,4'e yükseldi

Temmuz ayında işgücüne katılım oranı 0,1 puan artarak yüzde 54,4 seviyesine çıktı. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

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