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Ekonomi TÜİK resmen açıkladı! Yüzde 78,40 arttı
Ekonomi

TÜİK resmen açıkladı! Yüzde 78,40 arttı

İnşaat maliyet endeksi 2022 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 78,40, aylık yüzde 1,44 arttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:04:00 -
TÜİK resmen açıkladı! Yüzde 78,40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,53, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 75,93, işçilik endeksi yüzde 87,41 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 78,31, aylık yüzde 1,98 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 75,63, işçilik endeksi yüzde 87,79 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 78,70 arttı, aylık yüzde 0,28 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,28 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,70 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 76,89, işçilik endeksi yüzde 85,98 arttı.

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