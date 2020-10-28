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Ekonomi TÜİK ekonomi için kritik rakamları açıkladı
Ekonomi

TÜİK ekonomi için kritik rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri göre, ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 4,8 artarak 92,8'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:38:00 - 2020-10-28 10:39:57
TÜİK ekonomi için kritik rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 0,1 azalarak 81,9 değerine düştü.

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