TÜİK duyurdu: Bu mesleği yapanın sırtı yere gelmiyor!

TÜİK'in 2023 yılına ilişkin yükseköğretim-istihdam verilerine göre en yüksek kazanca ve en hızlı iş bulunan bölümleri duyurdu.

TÜİK 2023 verilerine göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında yüzde 67,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 67,7 olarak hesaplandı.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 96,2 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 95,3 ile tıp, yüzde 93,9 ile dil ve konuşma terapisi, yüzde 93,2 ile elektrik öğretmenliği ve yüzde 92,4 ile ebelik oldu.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 92,1 ile polis meslek eğitimi oldu. Bunu sırasıyla yüzde 88,7 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, yüzde 86,1 ile endüstriyel kalıpçılık, yüzde 85,5 ile metalurji, yüzde 84,7 ile avcılık ve yaban hayatı ve yüzde 84,7 ile kaynak teknolojisi takip etti.

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan mühendislik, imalat ve inşaat, doğa bilimleri, matematik ve istatistik, hizmetler, bilişim ve iletişim teknolojileri ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olarak kayıtlara geçti.

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14, 4 AYDA İŞ BULABİLİYORLAR

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15 ay iken bu süre 2023 yılında 14,4 ay oldu.

EN KISA SÜREDE İŞ BULUYORLAR

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler sırasıyla dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay) olarak kayıtlara geçti.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı ise sırasıyla sağlık ve refah (8,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,9 ay), eğitim (12,1 ay) ile hizmetler (13,5 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,0 ay), aşçılık (10,7 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,6 ay) ile eczane hizmetleri (11,9 ay) oldu.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı sırasıyla hizmetler (13,4 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,4 ay), sağlık ve refah (15,3 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,3 ay) oldu.

LİSANSTA EN YÜKSEK KAZANÇ PİLOTAJ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu.

ÖN LİSANSTA EN YÜKSEK KAZANÇ MAĞAZA YÖNETİMİ

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.