Tuhaf karar... Fatih Portakal’ın 'kaçak' skandalına komik ceza!

Yahudi sermayeli FOX TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaçak yapılaşma olduğu belirtilen arazisindeki garaj için 'kiremit cezası' verildiğini aktardı.

Sadece kiremitleri söküldü

Portakal, “4 tarafı açık, garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi. Suç unsurları da imha edildi.” diye yazdı.

Ağaç kolonlar üzerine dikilen ve çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılması gerektiği ifade ediliyordu.

Ne olmuştu?

İzmir Seferihisar'da 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmıştı.

8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik sundurmanın kaçak olduğu belirlenmişti.