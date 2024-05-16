Tuhaf ama gerçek: Yürüyebilmek İçin Neden Göz Kırpmak Zorundayız?

Bilime göre neden yürüyebilmemiz için göz kırpmak zorundayız? İşte çamur zıpzıplarına kadar uzanan cevabı!

Göz kırpmak; farkında bile olmadan yaptığımız, reflekse dönüşmüş bir hareket. Bu hareketin hep var olup olmadığını ya da neden ortaya çıktığını hiç düşünmüş müydünüz?

Aslında o kadar önemli bir refleks ki yürüyebilmemiz için bile göz kırpmaya ihtiyacımız var. Bunun nasıl olduğunu anlatırken evrimin inanılmazlığına bir kez daha hayranlık duymaya hazır olun!

Tüm canlılar âlemini zihninizde bir gözden geçirin. Hepsinin göz kırptığını düşünebilirsiniz. Ördekler alt göz kapaklarıyla göz kırparken biz insanlar üst göz kapaklarımızı kapatırız, bazı canlılar ise gözlerini farklı yönlere doğru çevirir... Yani neredeyse tüm hayvanlar, bir şekilde göz kırpar. Ancak bir tür hariç, balıklar!

Bunu anlamak için “Mudskipper” adı verilen, balık gibi görünen ama çamurda da yaşayabilen amfibileri incelendi.

“Çamur zıpzıpı” olarak adlandırılan Mudskipper’lar da göz kırpıyor ama tam olarak bizim yaptığımız gibi değil. Gözlerini, kafalarının içine doğru çevirirken bir zar aynı anda yukarı doğru hareket ediyor.

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Bilim insanlarına göre bunu; gözlerini nemlendirmek, kalıntıları temizlemek ve darbelere karşı korunmak için yapıyorlar. Suyun içine girdiklerinde ise göz kırpma refleksleri duruyor.

Yani gözümüz nemlenmek zorunda. Nemlenmez ise göremeyiz ve yürümemiz bile imkansız bir hal alır.