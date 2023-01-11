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Medya Tüh senin suratına! Bir de hafız olacaksın! Yazıklar olsun
Medya

Tüh senin suratına! Bir de hafız olacaksın! Yazıklar olsun

Son olarak, Ahmet Davutoğlu'nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesinde Davutoğlu'nu eleştirerek herkesi şok eden Mehmet Ocaktan, aldığı uyarıdan sonra "fabrika ayarları"na döndü.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 14:09:00 -
Tüh senin suratına! Bir de hafız olacaksın! Yazıklar olsun

Son olarak, Ahmet Davutoğlu'nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesinde Davutoğlu'nu eleştirerek herkesi şok eden Mehmet Ocaktan, aldığı uyarıdan sonra "fabrika ayarları"na döndü. 

Altılı masa övgülerine kaldığı yerden devam eden Ocaktan, masanın, iktidar cenahının fabrika ayarlarını bozduğunu ileri sürerek "Hadi oradan" dedirtti.

İşte Ocaktan'ın söz konusu yazısının ilgili bölümü:

"Altılı Masa iktidar cenahının fabrika ayarlarını bozuyor, AK Parti’den MHP’ye ve yandaş kalemlere kadar hemen herkes günlerdir Altılı Masa ile ilgili ‘arkası yarın’ hikayeleri anlatmak için kendilerini helak ediyorlar. Bazıları hikayelerin büyüsüne kendisini öylesine kaptırıyor ki aralarında “Masa dağılıyor, bu gidişle seçimi bile göremezler”, hatta “Erdoğan birinci turda ezip geçerse, belki de isabetli olur, canlarını kurtarırlar…” benzeri erken zafer şarkıları söyleyenler bile var."

 

 

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