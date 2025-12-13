Tuğyan ismi anlamı nedir? Tuğyan Kur'an'da geçiyor mu?

Yalova’da yaşanan ve şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olayın ardından gözler soruşturmanın detaylarına çevrilirken, dosyada adı geçen Tuğyan ismi de kamuoyunda merak konusu oldu. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in tutuklanmasıyla birlikte pek çok kişi, bu ismin anlamını, kökenini ve Kur’an’da geçip geçmediğini araştırmaya başladı. Peki, Tuğyan ne anlama geliyor?

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem tutuklandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, şarkıcı Güllü’nün evinin kapalı terasında pencereden düşerek hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde, şüphelilerin yurtdışına çıkmak üzere hazırlık yaptıkları sırada İstanbul’da yakalandıkları bildirildi. Mahkeme, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i tasarlanarak kasten öldürme suçlamasıyla tutuklarken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verdi. Ulu’nun ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve Güllü’nün itilerek düşürüldüğünü söylediği bilgisi dosyaya yansıdı.

Tuğyan ismi ne anlama geliyor?

Tuğyan kelimesi sözlükte “azmak, sapmak, taşmak” anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olan bu kelime, sınırların aşılması, ölçünün kaçırılması ve taşkınlık haliyle ilişkilendiriliyor. Günlük dilde daha çok kavramsal bir anlam taşıyan tuğyan, aşırılığı ve denge kaybını ifade eden bir terim olarak kullanılıyor.

Tuğyan Kur’an’da geçiyor mu?

Tuğyan kelimesi ve türevleri Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette yer alıyor. Kur’an’da bu kavram, kimi ayetlerde suyun taşması veya ölçünün bozulması gibi somut anlamlarda kullanılırken, çoğu ayette ise dini ve ahlaki sınırların bilinçli şekilde aşılması, zulüm ve haksızlık anlamında geçiyor.

Firavun ve kavminin azgınlığına işaret edilen ayetlerde de tuğyan kavramına atıf yapıldığı görülüyor. Kur’an’da bu kelime, genellikle hakikati bildiği halde sınırları aşan, zulme yönelen ve isyan eden tutumları tanımlamak için kullanılıyor. Ayrıca bazı ayetlerde küfür ve tuğyan kavramlarının birlikte zikredildiği, insanların bu haldeyken adeta körleştiğinin vurgulandığı ifade ediliyor.

