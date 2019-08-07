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TÜGVA yurtları TÜGVA kız ve erkek yurtları nerelerde var? TÜGVA yurt adresleri

ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarını açıklamasından sonra üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayları şimdi de yurt başvurusu heyecanı sardı. Hem KYK yurtları hem de TÜGVA yurtları binlerce öğrenciye hizmet sunmaya hazırlanıyor. Adaylar KYK yurt başvuru tarihinin yanında KYK yurt adreslerini de merak ediyor. Adaylar KYK yurtlarının yanında TÜGVA yurtlarını da araştırıyor. TÜGVA kız öğrenci yurt adresleri, TÜGVA erkek yurtları nerede var? TÜGVA İstanbul yurtları. İşte TÜGVA yurtlarına ilişkin detaylar…

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
TÜGVA yurtları TÜGVA kız ve erkek yurtları nerelerde var? TÜGVA yurt adresleri

ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarını açıklamasından sonra üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayları şimdi de yurt başvurusu heyecanı sardı. Hem KYK yurtları hem de TÜGVA yurtları binlerce öğrenciye hizmet sunmaya hazırlanıyor. Adaylar KYK yurt başvuru tarihinin yanında KYK yurt adreslerini de merak ediyor. Adaylar KYK yurtlarının yanında TÜGVA yurtlarını da araştırıyor. TÜGVA kız öğrenci yurt adresleri, TÜGVA erkek yurtları nerede var? TÜGVA İstanbul yurtları. İşte TÜGVA yurtlarına ilişkin detaylar…

Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) yapılan açıklamada, TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları'nın sadece konaklama değil, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiği bir yer olduğu belirtildi. Üniversiteye giriş sınavında dereceye giren öğrencilere yurt bursu imkanı ve birçok aktivitelerle bu sene 39 ilde yurt hizmeti verileceği aktarıldı. TÜGVA'nın üniversite kazanan ve eğitimine devam eden öğrencilere 7 bin öğrenci kapasiteli 55 yurtta ev konforu ve aile sıcaklığında barınma imkanı sunacağının altını çizen Emiroğlu, aynı zamanda akademik ve sosyal hayatı destekleyecek faaliyetlerle de gençleri hayata hazırladıklarını anlattı.

TÜGVA'dan öğrencilere yurt bursu

TÜGVA'nın başarılı öğrencileri ödüllendirdiği ve eğitim hayatlarında destek olduğuna değinilen açıklamada, Türkiye sıralasında ilk binde bulunan öğrencilere yüzde 100, bin 1 ila 5 bin arasında olan öğrencilere yüzde 75, 5 bin 1 ila 10 bin arasında olan öğrencilere yüzde 50, 10 bin 1 ila 20 bin arasında öğrencilere ise yüzde 25 burs sağlandığına işaret edildi. TÜGVA yurtlarında kalan öğrencinin başka şehre ziyarete gittiğinde o şehirdeki TÜGVA yurdunda ücretsiz konaklayabildiği belirtildi. Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin vakfın internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak ön kayıt işlemini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Tugva yurtları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
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