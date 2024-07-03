TÜGVA yazın 300 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlıyor
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz aylarını verimli değerlendirmeleri için yaz okulu ve doğa kampları projelerine devam ediyor.
Vakıf bu yılki yaz okulu ve doğa kamplarıyla 300 bin gencin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Vakfın Başkanı İbrahim Beşinci, “Bizim yıllık projelerimiz dahilinde dokunduğumuz bizzat genç sayısı yaklaşık 2-3 milyonu buluyor” dedi. Ortaokul Yaz Okulu Lansmanı ise Gaziantep’te yapıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, milletvekilleri, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yetkililer ve gençlerin katıldığı programda konuşan TÜGVA YİK Üyesi Bilal Erdoğan, yaz okullarına mani olunmasından dert yandı.