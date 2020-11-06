TÜGVA üyeleri, İzmir'deki çadır kenti ziyaret etti

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki üyeler, İzmir'deki depremin ardından kurulan çadır kenti ziyaret etti, depremzedelerle sohbet etti.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kentte kalan çocuklarla hediyeler veren Eminoğlu, TÜGVA tarafından kurulan çadırlardaki çalışmalara da katıldı.

Enes Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentte birlik ve beraberlik havasının oluşmasından son derece memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yaraların hızla sarılmasında bu havanın korunmasının önemli olduğunu dile getiren Eminoğlu, "TÜGVA olarak ilk günden beri arama kurtarma ekiplerine destek olduk. Şu anda çadır kentte moralleri yükseltme gibi konularda desteklerimizi sürdürüyoruz. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.