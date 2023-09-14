TÜGVA binası saldırısında sıcak gelişme!

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne 21 Nisan 2022 günü sabah saatlerinde el yapımı patlayıcı bırakarak saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan sanık Besra Yalçın’ın davasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Besra Yalçın ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Besra Yalçın’ı taksi ile Marmaray Halkalı durağına bıraktığı tespit edilen taksi şoförü E.D. duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık, 20 ila 30 yaşlarında bir kadını yolcu aldığını, kendisinden maske istediğini belirterek “O şahıs bu şahıs mı emin değilim. Sesini duysam da hatırlamam ben her gün çok yolcu alıyorum” dedi.

Sanık kendini “olayın kurbanı olmak istemiyorum” diyerek savundu

Tanık ifadesinin üzerine savunmasını yapan Besra Yalçın, “Kendimi sözlü olarak ifade etme konusunda başarılı değilim. Benim masum olduğumdan emin değiller, emin olduktan sonra beni bırakacaklar. Bu olayla hiçbir ilgim alakam bulunmamaktadır. Olayın olduğu gün ablamın evindeydim. Polis memurlarının bulduğu hafıza kartlarında bana ait hiçbir şey yoktur. Son olarak belirtmeliyim ki üyesi olduğum iddia edilen örgütlerle alakalı hiçbir alakam yoktur. Bu olayın kurbanı olmak istemiyorum” şeklinde konuştu. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın mütalaaya karşı savunmaya yapması için süre vererek ve eksik hususların giderilmesi hükmederek duruşmayı erteledi.

52 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 21 Nisan 2022’de TÜGVA’ya gerçekleşen bombalı saldırının ardından yapılan kamera incelemelerinde, zaman ayarlı bombayı koyan koyu renkli çarşaflı kişinin, eylemi gerçekleştirdikten sonra Gaziosmanpaşa’da Cengiz Topel Caddesi’nde İETT otobüsüne binerek Tuzla’ya gittiğini ve sanık Besra Yalçın’ın söz konusu eylemi gerçekleştirdiği tespit edildiğini belirtti.

Mütalaanın devamında, kamera çalışmalarında sanığın eylem sonrası Halkalı’da bulunan bir Çamlık parkta kıyafet değiştirdiği, Yalçın’ın parka bıraktığı incelenmek üzere eşarptan alınan DNA örneği le sanık Besra Yalçın’dan alınan tükürük örneğinin birebir olduğu anlatıldı.

Sanık Besra Yalçın’ın yakalandığı sırada üzerinde bulunan hafıza kartının incelenmesi sonucunda sanığın silah ve patlayıcılar ile ilgili örgütsel dokümanlar hakkında notlar oluşturduğu aktarıldı. Zaman ayarlı bombanın yapılış şeklinin anlatıldığı ve TÜGVA’ya yapılan saldırıdaki bomba ile uyuştuğu, sanığın aldığı notlarda; Kaymakamlık, Emniyet Müdürlükleri, Adliyeler, Ak Parti ile MHP ilçe başkanlıkları, askeri alanlar ve kamu kuruluşlarına yönelik keşif çalışması yaptığı belirtildi.

Mütalaada sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar vermek" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak" suçlarından 21 yıl 3 aydan 52 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameden

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Nisan’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) temsilciliğine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü saat 05.55 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi’nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı, olay yerini gösteren kameraların incelenmesi sonucu dış görünüş itibari ile kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Olay yerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemenin de yer aldığı iddianamede, patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, tespit edilen şüpheli Besra Yalçın’ın 2019-2020 yıllarında Irak’a çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu, hafıza kartında bulunan notlarda PKK/KCK kamplarından bahsedildiği, örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı, terör örgütünün parti programı ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü ile ilgili örgütsel dokümanların olduğu ve şüphelinin Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, Besra Yalçın’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak’, ‘kamu malına zarar vermek’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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