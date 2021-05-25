Tuğla çekilirse altında zillet kalır!

Hakkı Bilir İstanbul

Sedat Peker’in açıklamalarını manşetlerini taşıyan ve Uğur Mumcu cinayetini AK Parti’ye bağlama kurnazlığını gösteren zillet medyası gerçekleri manipüle ediyor. Mumcu’nun elim bir suikasta kurban gittiği dönemde DYP-SHP koalisyonunu olduğunu gizlemeye çalışanlar, hep olduğu gibi gerçek hedefi yine saptırıyor. Mumcu’nun yanı sıra, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Muammer Aksoy gibi isimler 90’lı yıllarda faili meçhul suikastlar sonucu ölürken, koalisyon hükümetlerinde bugünkü zillet ittifakının uzantılarının olması, karanlık senelerin siyasi ayaklarını gözler önüne seriyor. Konu hakkında Akit’e konuşan hukukçular ve STK temsilcileri, AK Parti’nin, karanlık yılların dosyalarını dahi aydınlattığı gibi, hiçbir siyasi içerikli cinayetin gerçekleşmediğine ve gerçekleşemeyeceğine dikkat çekiyor.

Faili meçhuller kimin döneminde işlendi?

Hukukçu Hasan İlter, “AK Parti, 90’lı yılların karanlık yıllarıyla yüzleşti. O dönem ki faili meçhul cinayetlerin aydınlanması için dosyalar yeniden açıldı. Bugün AK Parti’yi karanlık ilişkilerin odağında göstermeye çalışmak esas failler gizleme gayretiyle doğrudan ilişkilidir. AK Parti döneminde siyasi içerikli cinayetler son bulmuştur. Her karanlık ilişkinin üzerine kararlılıkla gidildiği için kimse böyle bir şeye cesaret edememiştir” dedi. AK Parti’nin karanlık yapılanmalara müsaade etmediğini kaydeden İlter, şöyle devam etti: “AK Parti ülkede huzurun ve güvenin tesis edilmesi için ilk günden uğraştı. AK Parti döneminde siyasi içerikli cinayetler bitti. Hiç kimse böyle bir şeye cesaret dahi edemez. Çünkü iktidarın böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini üstüne kararlılıkla gideceğini ve hak ettiği cezayı vereceğini bilir. Sol medyanın AK Parti’yi karanlık yıllarla özdeşleştirme çabası beyhudedir.”

Karanlık dönem AK Parti’yle bitti

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş da, “Türkiye’de faili meçhul cinayetleri bitiren AK Parti’dir. 90’lı yılların karanlık devresini kapatan ve o yıllarla hesaplaşan da AK Parti’dir. Algı yürütmek nafile bir çabadır. İnsan hakları noktasında atılan olumlu adımlar bile AK Parti’nin bu noktadaki bakışını gözler önüne serer” dedi. AK Parti’yle birlikte karanlık dönemlerin kapandığını kaydeden Akbaş, şunları kaydetti:

“Türkiye artık huzurlu ve güvenli bir liman haline gelmiştir. Kimse fikirlerinden dolayı bedel ödememiştir. Kimse böyle bir şeye cesaret edememiştir. Çünkü hesabının bizzat AK Parti tarafından hukuk eliyle sorulacağını bilir. Bu minval üzere geçmişin karanlığını AK Parti’ye fatura etmek beyhudedir.”