Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur’un anne babası kim?

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur’un kim olduğu merak ediliyor. Geçen yıl Taner Şafak ile boşanan Tuğçe Tayfur 4 yaşında Efe adında bir oğlu vardı. Peki Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Tuğçe Tayfur ne iş yapmakta?