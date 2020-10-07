Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur’un anne babası kim?
Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur’un kim olduğu merak ediliyor. Geçen yıl Taner Şafak ile boşanan Tuğçe Tayfur 4 yaşında Efe adında bir oğlu vardı. Peki Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Tuğçe Tayfur ne iş yapmakta?
Ferdi Tayfur’un kızı olan Tuğçe Tayfur, babasının şarkılarını okumuştu. Ferdi Taygur’un unutulmaz şarkısı olan ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuyarak düet yapmıştı. Peki Tuğçe Tayfur kimdir kaç yaşındadır?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Annesi Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır, babası arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur‘dur.
Tuğçe Tayfur, ilkokulunu Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda okudu. Orta okulunu ise İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde bitiren Tuğçe Tayfur, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde okudu.
Tuğçe Tayfur, babasının izinden giderek müzik hayatına atıldı.