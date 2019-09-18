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Tuğçe Kazaz'dan Kemalistlere zor soru!

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından Kemalistlere dikkat çeken bir soru yöneltti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:27
Tuğçe Kazaz'dan Kemalistlere zor soru!

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Neden Mustafacı yok?” diye sordu.

Eski manken Tuğçe Kazaz, kişisel Twitter hesabında Kemal’in Kemalizmle, Atatürk’ün Atatürkçülükle eşit olduğunu söyleyrek, “Sahi neden 'Mustafacı yok?” sorusunu sordu.

Kazaz, paylaşımının devamında ise “Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:27
  1. Tuğçe Kazaz
  2. Mustafa Kemal

YORUM YAZ

  • kibarcikkibarcik1 dk önce
    ömrüne bereket cesuşr olan konusur dogruyu soylerveselam
  • ibrahimibrahim8 dk önce
    TIN TIN KAFALILAR ANLAMAMIŞ, ANLAYAMAZLAR DA BUNLAR SADECE İSİM SIFAT ÜZERİNDEN KONUŞURLAR MANALARINI BİLMEZLER KENDİZİ YORMAYIN
  • milletmillet9 dk önce
    İşte budur bazen iki kelime ne de çok şey anlatır tebrik ediyorum cesur yürek Tuğçe kazaz
  • HakkiHakki10 dk önce
    yok mu sunabbir kismet?
  • MeteMete12 dk önce
    Nüfus kağıdına göre Kemal değil Kamal o da Türk ismi değil 
  • Hasan Hasan 18 dk önce
    İslamcıları kurtarmak bu küçük beyinler kaldıysa vay halimize.
  • mustafa sağlammustafa sağlam28 dk önce
    Yorumlara baktım bu insanlarda hiçmi ciddiyet yok hanım kızımız ciddi bir soru sormuş
  • Ali KOÇAli KOÇ30 dk önce
    BİZ KEMALİSTLER BÖYLE GERİZ....LICA İŞLERLE UĞRAŞMAYIZ. varın siz uğraşın...
  • Tata TongaTata Tonga41 dk önce
    Anlaşılan Yorgo Seitaridis kafamı şişirdiğin yeter git de Türklerin kafasını şişir diye bize sepetlemiş...
  • BurdurluBurdurlu46 dk önce
    vay çok zeka dolu bir soru, çok etkilendim, ilk seçimde gidip ak partiye oy vereceğim.. şu kızcağıza da bi bakanlık bi cumhurbaşkanı danışmanlığı falan ayarlayın artık, gece gündüz size çalışıyor.

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