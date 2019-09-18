Tuğçe Kazaz'dan Kemalistlere zor soru! Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından Kemalistlere dikkat çeken bir soru yöneltti.

Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Neden Mustafacı yok?” diye sordu. Eski manken Tuğçe Kazaz, kişisel Twitter hesabında Kemal’in Kemalizmle, Atatürk’ün Atatürkçülükle eşit olduğunu söyleyrek, “Sahi neden 'Mustafacı yok?” sorusunu sordu. Kazaz, paylaşımının devamında ise “Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?” ifadesini kullandı.

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