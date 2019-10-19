Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine çıldırttı! "Allahsız..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündem olan Tuğçe Kazaz, Beyaz TV’de bir programa katıldı.

Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor?”

Programda, “Neden Mustafacı yok? Peygamberimizin SAV isimlerinden biri olduğu için mi?” paylaşımı hatırlatılan Tuğçe Kazaz, yaptığı paylaşımla ilgili bir pişmanlık duymadığını ifade ederek “Attığım tweet ile ilgili pişman değilim, asla. Niye pişman olayım? Kime karşı pişman olayım? Ben Allah’tan korkmam gerekirken, Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor?” dedi.

Kazaz’ın sözlerinin ardından Kemalist kesim adeta çılgına döndü. Her defasında düşünce özgürlüğünden bahseden Kemalistler kendilerine ‘dinsiz’ denildiğini iddia ederek Kazaz’a nefret kustu.

Kazaz, geçtiğimiz ay Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: