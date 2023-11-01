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Gündem Tuğçe Kazaz İsrail’i uyardı! Kurdu sahaya indirmeyin
Gündem

Tuğçe Kazaz İsrail’i uyardı! Kurdu sahaya indirmeyin

Yeniakit Publisher
2023-11-01 08:19:00 -

Sosyal medyadan bir video paylaşımı yapan Tuğçe Kazaz, İsrail’i ''Kurdu sahaya indirmeyin! Kurdu sahaya indirirseniz kaçacak ahır bulamazsınız! O zaman bir devlet hayali bile kuramazsınız!'' sözleri ile uyardı.

Katil İsrail’in Gazze’ye olan saldırıları devam ederken, sosyal medyada da bazı videolar gündem olmaya devam ediyor. Onlardan biri de Tuğçe Kazaz'ın İsrail hakkında söyledikleri oldu.

Tuğçe Kazaz, bölgesel bir savaş bu sene olmasa da 2025 yılında taş çatlasa 2027 yılında bir savaş olacak. Fakat şu anda ABD bu savaşa girmeyi göze alamaz. Eğer bir iki yıl daha İsrail çocukları öldürmeye devam ederse, onlara sözümüz şudur; ‘Kurdu sahaya indirmeyin! Kurdu sahaya indirirseniz kaçacak ahır bulamazsınız! O zaman bir devlet hayali bile kuramazsınız!” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Helal sana

Senin gibi insanlar olduğu müttetce bu bayrak inmez

Bilal

Hay senin kurdunu... Daha nezaman inecek? Kırmızı çizginiz ne? Daha kaç şehit. Taa ilk günden katliam var bu daha kurttan murttan bahsediyor.
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