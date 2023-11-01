Tuğçe Kazaz İsrail’i uyardı! Kurdu sahaya indirmeyin

Katil İsrail’in Gazze’ye olan saldırıları devam ederken, sosyal medyada da bazı videolar gündem olmaya devam ediyor. Onlardan biri de Tuğçe Kazaz'ın İsrail hakkında söyledikleri oldu.

Tuğçe Kazaz, bölgesel bir savaş bu sene olmasa da 2025 yılında taş çatlasa 2027 yılında bir savaş olacak. Fakat şu anda ABD bu savaşa girmeyi göze alamaz. Eğer bir iki yıl daha İsrail çocukları öldürmeye devam ederse, onlara sözümüz şudur; ‘Kurdu sahaya indirmeyin! Kurdu sahaya indirirseniz kaçacak ahır bulamazsınız! O zaman bir devlet hayali bile kuramazsınız!” ifadelerini kullandı.

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