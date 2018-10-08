Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaş değerlendirmesi: Şenol Güneş risk almayı sevmiyor

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu Konyaspor Beşiktaş maçını Beinsports'ta yorumladı.

"ŞENOL HOCA RİSK ALMAYI SEVMİYOR"

Şenol hoca risk almayı sevmiyor. Büyük camialarda, büyük takımlarda risk almak zorundasınız. Risk alırsanız maçı kazanırsınız. Konyaspor olsa kabul ederim. Beşiktaş olarak kabul etmem. Çünkü ben Beşiktaş'ım! Nasıl Fatih Terim dün değişiklikler yaptı. İşte bu tarz riskler alınmalı.

"OYUNU RAKİBE VERDİNİZ"

Beşiktaş'ın ileride savunma ve takımı ileri taşıyabilme adına Vagner Love çok etkiliydi. Eğer sen Vagner Love'u alıp, Roco'yu sahaya alıyorsan rakibe gel diyorsan. Biz de şu anda bu yaşta çıksak sahaya, o anlarda bir şey yapardık yani. Çünkü oyunu Konyaspor'a verdi Şenol Güneş.