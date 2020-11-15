Tufeyli: Suudi Arabistan İhvan’a saldırarak aslında ümmetle savaşıyor

Tufeyli, “Suudi Arabistan’ın İhvan’a düşmanlığı ümmete düşmanlık ve Macron’a yağcılıktır” başlıklı cuma hutbesinde “İhvan geniş kesimleri temsil ediyor ve onlara saldırmak, tüm Müslümanlara saldırmak demektir” ifadesini kullandı. Tufeyli ayrıca Suudi Arabistan’daki Kıdemli Alimler Konseyi’nin açıklamasına şaşırdığını dile getirerek ve açıklamanın her açıdan din ve ahlak kapsamı dışında olduğunu söyledi. Suudi Arabistan’daki Kıdemli Alimler Konseyi’nden çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, “İhvan, İslam’ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur” ifadesi kullanılmıştı.