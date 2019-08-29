Tüfekle yaralanan köpek tedavi altına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sesinden rahatsız olunduğu için tüfekle ateş edilerek yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Devteşti Mahallesi'nde köpeğin havlamasından rahatsız olduğu ileri sürülen bir kişi, av tüfeğiyle hayvana ateş açtı.

Köpeğin yaralandığını fark eden vatandaşlar olayı polise ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri köpeği tedavi etmek için rehabilitasyon merkezine götürdü. Burada tedavisi yapılan ve ayakları alçıya alınan köpeğin iyileşene kadar gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Bu arada polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.