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Yerel Tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu
Yerel

Tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-27 07:19:00 -
Tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu

Çorum’da bir şahıs tüfekle oynadığı esnada kazara arkadaşını vurdu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Şeyh Eyüp Sokak’ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.D. pompalı tüfekle oynadığı sırada kazara arkadaşı B.Ş.’yi vurarak yaraladı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.Ş. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli H.E.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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