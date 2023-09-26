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Yerel Tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi öldü
Yerel

Tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-26 14:45:00 -
Tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi öldü

Balıkesir'de arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 20116 Sokak'taki bir inşaatta çalışan B.K. (47), bu adrese yakın bir noktada bulduğu av tüfeğiyle deneme amaçlı ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar aynı inşaatta çalışan Dursun Gargıt'ın (49) başına isabet edince ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Öldüğü belirlenen Gargıt'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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