Tüfek temizlerken kendini vurdu, kanlar içinde komşularına koştu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dedesine ait eski tüfeği temizlerken kazara kendisini vurduğu ileri sürülen 50 yaşındaki S.Ö. ağır yaralandı. Kanlar içerisinde komşularına koşarak yardım isteyen S.Ö. hastanede tedavi altına alındı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen 50 yaşındaki S.Ö., evde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada, iddiaya göre kazara kendisini vurdu.
Kendi çabasıyla sokağa inen S.Ö. komşularının zilini çalarak yardım istedi. Komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Ö. buradan da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.
Durumunun ağır olduğu ifade edilen S.Ö. tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.