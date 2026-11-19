Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen 50 yaşındaki S.Ö., evde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada, iddiaya göre kazara kendisini vurdu.

Kendi çabasıyla sokağa inen S.Ö. komşularının zilini çalarak yardım istedi. Komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Ö. buradan da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Durumunun ağır olduğu ifade edilen S.Ö. tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.