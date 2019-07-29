Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
Kırıkkale'de domuz avına giden 3 kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
Nuri K, iki kuzeniyle ilçeye bağlı Baraklı köyü Sarıyaka mevkisinde traktörle domuz avına çıktı.
Nuri K, traktör hareket halindeyken elindeki tüfek kazara ateş aldı.
Başına saçma isabet eden Nuri K, olay yerinde hayatını kaybetti.
Nuri K'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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