Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü Kırıkkale'de domuz avına giden 3 kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri K, iki kuzeniyle ilçeye bağlı Baraklı köyü Sarıyaka mevkisinde traktörle domuz avına çıktı. Nuri K, traktör hareket halindeyken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Başına saçma isabet eden Nuri K, olay yerinde hayatını kaybetti. Nuri K'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.