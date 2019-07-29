0553 313 94 23

Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü

Kırıkkale'de domuz avına giden 3 kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü

Nuri K, iki kuzeniyle ilçeye bağlı Baraklı köyü Sarıyaka mevkisinde traktörle domuz avına çıktı.

Nuri K, traktör hareket halindeyken elindeki tüfek kazara ateş aldı.

Başına saçma isabet eden Nuri K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Nuri K'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
  1. Baraklı köyü Sarıyaka mevkisi
  2. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morgu
  3. Jandarma ekipleri
  4. pompalı tüfek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve Başladı
    1. İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve..
    2. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    3. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    4. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    5. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    6. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    7. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    8. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    9. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    10. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    11. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    12. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    13. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    14. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    15. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    16. Milli binicilerden Slovakya'da..
    17. Meteorolojiden Marmara Bölgesi için..
    18. Diyarbekirspor’dan 3 transfer birden
    19. Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti
    20. Vietnam’da 4 milyon dolarlık gergedan..
    21. Köyde kaybolan çocuk 12 saat sonra..
    22. Senegalli yıldızdan örnek davranış!..
    23. Şanlıurfaspor Başkanı Yılmaz takım..
    24. Yeni Malatyaspor’da Bülent Cevahir ile..
    25. Uğur Soğutma’dan kurban öncesi..
    26. Tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
    27. Lojmanda mahsur kalan güvercini..
    28. Kuru meyve sektöründen "üzüm" talebi
    29. Çukurova’da geleceğin futbolcuları..
    30. Başkan Yıldız, seçim sürecinde..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!