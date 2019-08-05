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TÜFE Eskişehir bölgede daha düşük çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Temmuz 2019 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eskişehir’i de kapsayan TR41 bölgesinde daha düşük çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:15
TÜFE Eskişehir bölgede daha düşük çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Temmuz 2019 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eskişehir’i de kapsayan TR41 bölgesinde daha düşük çıktı.


Yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde19,91 artış gerçekleşti.


Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dâhil olduğu TR41 bölgesindeki aylık TÜFE artışı ise ülke genelindeki yüzde 1,36’ya karşılık daha düşük seviyede yüzde 1,13 oldu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:15
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