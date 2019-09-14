0553 313 94 23

TÜFAD Veteranlar Futbol Turnuvası başladı

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği Veteranlar Futbol Turnuvası başladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
TÜFAD Veteranlar Futbol Turnuvası başladı

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği Veteranlar Futbol Turnuvası başladı.


Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvası, açılış töreni ile start aldı. Geçtiğimiz Ocak ayında Mersin’deki evinde ölü bulunan, başta Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor’da da forma giymiş olan milli kaleci Göksel Gencer’in anısına düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu, Gencer’in abisi Yücel Gencer ve Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Pembe yaptı. 16 takımın katıldığı ve 4 guruptan oluşan turnuvanın açılış karşılaşmasında Anadolu Veteranlar ile Akdeniz Veteranlar karşı karşıya geldi. 4-4 biten karşılaşma sonunda taraflar 1’er puana razı olurken, ikinci maçta Büyükşehir Veteranlar rakibi Karacailyas Veteranları tek golle geçti. Besyo ile Silifke Veteranların maçında gülen taraf 6-0’lık skorla Besyo olurken, Yolspor Veteranlar Erdemli Veteranları 8-0 mağlup etti.


Mersin’deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bir araya gelmesi için veteranlar turnuvasına çok önem verdiklerini söyleyen TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, “TÜFAD olarak ahde vefayı her zaman ön plana çıkarıyoruz. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz her projeye Mersin’e ve Türk Futboluna hizmet etmiş kişilerin isimlerini veriyoruz. Bu yıl turnuvamızı kısa bir süre önce kaybettiğimiz Göksel Gencer kardeşimiz anısına düzenledik. Göksel’in hem sporcu hem de insani olarak Türk Futboluna çok önemli katkıları oldu. Bizde kendisini unutmadığımızı göstermek adına bu yıl turnuvamıza onun adını verdik" dedi.


Turnuvaya katılan tüm takımlara da başarılar dileyen Bilir, “Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan 16 takımımıza, davetimize karşılık vererek yanımızda olan Göksel’in abisi Yücel Gencer’e ve Tarsus İdmanyurdu teknik direktörü Ergün Pembe’ye teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve futbol zevki veren bir turnuva yaşarız. Kazanandan çok birlik ve beraberliğin ön plana çıkacağı bir turnuva olacağından da şüphemiz yok. Tüm Mersinlileri Macit Özcan Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvamıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    12 yılın ardından çatal kaşık tutmanın mutluluğunu yaşıyor
    1. 12 yılın ardından çatal kaşık tutmanın..
    2. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    3. (Özel) Dünyada nadir görülen..
    4. Otomobil, öğrenci servisine böyle..
    5. Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1..
    6. Sultanbeyli’de aksiyon dolu bir..
    7. Kırkağaç'ta kışlada yangın
    8. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    9. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
    10. El ele verip sınıfları boyadılar
    11. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
    12. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
    13. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
    14. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
    15. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
    16. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
    17. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
    18. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
    19. MİT tırları ihanetinde böyle ahkam..
    20. Bodrum'da su alan yat battı
    21. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    22. MHP'nin Bayburt mitingi
    23. Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir..
    24. Açık unuttuğu damperi üst geçide..
    25. Battalgazi’de kantin denetimleri..
    26. Akyurt’ta yasa dışı kenevir..
    27. "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit..
    28. İnönü Üniversitesi’nde "Karaciğer..
    29. Havalimanına valizle geldi, ortalığı..
    30. Muğla’daki yangın kısmen kontrol..
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...