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TÜFAD 6. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan şenliğe 51 takımdan yaklaşık 550 çocuk katılıyor

14 Nisan 2019 Pazar 19:49
TÜFAD 6. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği


ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) futbol dünyasına yeni yetenekler kazandırma hedefi ile düzenlediği 6. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı

Bir otelde düzenlenen şenliğe, dernek şubeleri tarafından oluşturulan takımlardan 12 yaşındaki amatör futbol oynayan çocuklar katılıyor.

Genç yeteneklerin seçileceği şenliği, TÜFAD Başkanı İsmail Dilber ve şube başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonunun ve çeşitli liglerde mücadele eden takımların altyapı ve futbolcu seçme sorumluları da izliyor.

TÜFAD Başkanı Dilber, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvaya TÜFAD'ın 56 şubesinin oluşturduğu 51 takımdaki 2007 doğumlu 550 civarında çocuğun katıldığını belirtti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden amatör, lisanssız veya okullarda futbol oynayan çocukların seçilip on ikişerli takımlar halinde Antalya'ya getirildiğini ifade eden Dilber, burada yapılan maçlarda genç yeteneklerin seçilip profesyonel futbola kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Dilber, amaçlarının her yıl en az bir yıldız oyuncu çıkartmak olduğunu vurgulayarak, "Daha önce yaptığımız turnuvalarda çok sayıda çocuğumuz profesyonel kulüplerin altyapılarına gittiler. 20'ye yakın çocuğumuz da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından genç milli takımlara seçilmiş durumda. Bu bakımdan beklediğimizin üstünde bir sonuca ulaştık. Buradaki çocuklar profesyonel kulüpler tarafından keşfedilir, onlara daha iyi şartlarda futbol eğitimi nasıl veririz onun peşindeyiz." diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne Şenol Güneş’in getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Dilber, "Türk Futbol Milli Takımı emin ellere teslim edilmiştir." ifadesini kullandı.

Şenlik kapsamında TÜFAD Başkanlar Toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda TÜFAD'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile bundan sonra yapılacaklar ve futbol antrenörlüğünün sorunları masaya yatırıldı.

Şenlik, yarın yapılacak karşılaşmalar ve madalya töreni ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 19:49
  1. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği
  2. Manavgat
  3. TÜFAD
  4. TÜFAD Başkanı İsmail Dilber

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