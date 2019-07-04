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TÜED Başkanı İyiyürek: “Yetersiz zam emeklinin yüzünü güldürmedi”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine yapılan yüzde 5 ve yüzde 6 zammın milyonlarca emekliyi şok ettiğini söyleyerek,” Ne yazık ki, emekli kardeşlerimizin çilesi hala bitmemiş.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
TÜED Başkanı İyiyürek: “Yetersiz zam emeklinin yüzünü güldürmedi”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine yapılan yüzde 5 ve yüzde 6 zammın milyonlarca emekliyi şok ettiğini söyleyerek,” Ne yazık ki, emekli kardeşlerimizin çilesi hala bitmemiş. Yetersiz zam emeklinin yüzünü güldürmedi” dedi.


Her yıl temmuz ayında gerçekleşen zammın hükümet tarafından açıklanmasından sonra zam oranına duyulan tepki zincirine Türkiye Emekliler Derneği de dahil oldu. Derneğin Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada zam oranını değerlendirdi.


Yerel seçimlerden sonra piyasada satışa sunulan ürünlerin zam yağmurundan nasibini aldığını kaydeden ve bu zamlardan dolayı emeklinin sırtına daha da ağır yükler bindiğini kaydeden Başkan İyiyürük, şunları söyledi:


“Yerel seçimden sonra zam furyası başladı. Çaya, şekere, doğal gaza, petrole yapılan zammın ardı arkası kesilmiyor. Ve bu zamların peşine bir çok kelamın de dahil olacağı ifade ediliyor. Bu şu demektir: İğneden ipliğe zam gelecek. Bu zamlara karşı direnen ve onurlu yaşamını sürdüren emekli kardeşlerimiz ne yazık ki, beklediği zam ile karşılaşamadı. SSK ve Bağ-kur emeklisine verilen yüzde 5, memur emeklisine verilen yüzde 6 oranındaki zam yetersiz kaldı. Emeklilerimizin mutfağında ki yangın sönmedi. Mutfağa giren emeklinin temel gıda maddelerindeki zam yüzde 40-50’leri aştı. Üstelik bu gıda artışı yıl sonuna kadar da süreceği hesaplandığında özellikle gıdaya para yetiştirmeye çalışan emeklilerimizin durumu daha da ağırlaşacaktır. Ama emekliye verilen zam yüzde 5 ile yüzde 6’da kaldı. Bu zam emeklilerimizi tatmin etmedi. Zam altında acıyla kıvranan emekli kardeşlerimizin çilesi hala bitmedi. Verilen bu zam milyonlarca emekli kardeşimizin yüzünü güldürmediği için verilen zammı kınıyoruz. Biz daha önce de belirtmiştik. Emeklilere verilen zamda seyyanen zam sistemi çalıştırılmasını istemiştik. Seyyanen zam eşitlik ilkesini getirir ve herkes eşit oranda zam alır. Böylece emekliler arasında zam eşitsizliği de yaşanmamış olurdu.”


Karalar’a çağrı


TÜED Adana Şube Başkanı Seyfi İyiyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a da bir çağrı yaparak, şu ifadelere yer verdi:


“Sayın Karalar, seçimden önce derneğimizi ziyaret etmiş ve emeklilere suyun fiyatının indirileceği sözünü vermişti. Ne yazık ki, sözünü tutmadı. Kendisinden sözünü tutmasını ve suyun fiyatını düşürmesini bekliyoruz. Emeklilerimiz derneğe geldiklerinde şikayetlerini bizlere iletiyorlar. Bizler de kendisine durumu aktarıyoruz ve su fiyatlarının indirilmesini bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
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