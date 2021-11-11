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Medya Tüdanya kimdir hayatı biyografisi
Medya

Tüdanya kimdir hayatı biyografisi

Tüdanya kim? Bir dönemin tanınan isimlerinden Tüdanya’nın kariyeri, hayatı merak konusu oldu. Peki, Tüdanya kaç yaşında nereli?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:39:00 -
Tüdanya kimdir hayatı biyografisi

Tüdanya 1961 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Tüdanya, Bergamalı yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biridir.

İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı, 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı

İlk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirir. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırıldı ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Temmuz 2021'de ise Tüdanya'nın gırtlak kanserine yakalandığı açıklanmıştı.

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