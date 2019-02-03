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'Tüccar' Yılmaz Özdil'e 'yol gösteren' Müjdat Gezen'den destek: Kıskanıyorlar

Mustafa Kemal kitabını 2 bin 500 liradan satan tüccar Özdil'e 'yol gösteren' Müjdat Gezen destek verdi.

03 Şubat 2019 Pazar 02:13
'Tüccar' Yılmaz Özdil'e 'yol gösteren' Müjdat Gezen'den destek: Kıskanıyorlar

Mustafa Kemal'in isimli kitabı 2500 TL karşılığında satan 'tüccar' Yılmaz Özdil'e 'yol gösteren' Müjdat Gezen "Yılmaz Özdil'i kıskanıyorlar" dedi.

Gezen, Özdil'e gerekli desteğin verilmediğini savunurken "Yılmaz Özdil'e yapılan haksızlığa hiç kimse neden değinmiyor anlamıyorum. Neden değinmediklerini anlamıyorum ama biliyorum. Bir Yılmaz'ı çok kıskanıyorlar, Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmamış bir şey. 1.5 milyon satıyor kitap. 2500 liraya kitap olur mu diye. Bizde var 10 milyon lira padişahlar serisi. Halıcılık nedir? 5 milyon lira. Bunlar koleksiyonların topladığı kitaplar. Anormal pahalı kitaplar var. Yılmaz Özdil'i en yakını gazetesi bile sürmanşetten savunmadı. Onun için sitemim var yani." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 02:13
  1. Yılmaz Özdil
  2. Mustafa Kemal kitabı
  3. Müjdat Gezen

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