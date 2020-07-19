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Ekonomi

TÜBİTAK’tan teknoloji ve yenilik programları için destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yeni yatırımlara kapı aralayacak bir adım daha atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:30:00 -
TÜBİTAK’tan teknoloji ve yenilik programları için destek

Kurum yönetimince gerçek ile tüzel kişilere teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında teminat alınmaksızın hibe ya da kredi olarak sermaye desteği sunulmasının, ön ödeme yapılmasının yolu açıldı.

Yaptırım da var

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre mali raporların inceleme ve denetiminin mali müşavirler tarafından yapılacağı destek programları da TÜBİTAK tarafından belirlenecek. Sahte mali belge verip teşvik alan kuruluşlar ise ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu kuruluşlara Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.

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