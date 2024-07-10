TÜBİTAK’tan süper bilgisayar tanıtım töreni! Herkesi yakından ilgilendiriyor! Fatih Kacır, o isimler de oradaydı...

TRUBA Veri Merkezi’nin açılışı ve ARF Süper Bilgisayarı’nın tanıtım töreni ODTÜ-TSK MOODSİMMER’de gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Giovanni Di Filippo sektör temsilcileri, kamu görevlileri ve basın mensupları katıldı.

TRUBA Veri Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışma 2018’de başladı. 2019’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın projeyi desteklemeye başlamasıyla projelendirme ve ihale süreçlerine gidildi ve nihayetinde birçok teknolojik ilkleri barındıracak şekilde 25 Haziran 2024 tarihinde merkezin açılışı gerçekleşti.

Doğrudan sıvı soğutma ve arka kapak soğutma teknolojisine sahip olan veri merkezinde yer alan yeni sistem 504 sunucu ve 56 bin çekirdek içeriyor. Merkezin temel amaçları arasında, modelleme ve simülasyon teknolojilerini kullanarak problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek, bu alanda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve öğrencilere bu teknolojileri öğretmek yer alıyor. Ayrıca, sanayi ile işbirlikleri kurarak, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek ve ekonomik katma değer yaratmak da merkezini öncelikleri arasında bulunuyor.

ARF Süper Bilgisayarı

Yatırımı 2023 yılında gerçekleştirilen yeni teknoloji doğrudan sıvı soğutmalı süper bilgisayar olan ARF kümesi yaklaşık 55.000 çekirdekten oluşuyor. Faaliyete geçtiği Haziran 2024 Top500 listesinde 313. sırada yer alan ARF Süper Bilgisayarı ile TRUBA’nın kaynak kapasitesi 80.000’den fazla hesaplama çekirdeğine (yaklaşık 4,8 Pflop/s teorik) ulaştı. Teorik performansı 3,56 Pflop/s seviyesinde olan bilgisayar, genel kullanıma açık olup farklı disiplinlerden birçok Ar-Ge projesi için yüksek ölçeklenebilir simülasyonlar yapılmasına olanak tanıyor.

Bilgisayarın hesaplama yoğun yapısı, birden fazla grubu barındırabilmesi ve güncel teknolojisi, çözümlenmesi arzu edilen problemlere dair araştırmaları oldukça hızlandırıyor. Bu hızlanma sonucu daha zor problemlerin çözülmesiyle araştırmalar sonucunda üretilecek çıktıların uygulanabilirliği artacak ve sonrasında yapılacak araştırmalar için daha sağlam bir temel oluşturulmasına olanak sağlanacak.

ODTÜ-TSK MODSİMMER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Türk Silahlı Kuvvetleri Modelleme ve Simülasyon Uygulamaları Araştırma Merkezi, “TSK Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi”nin, 21. yüzyıl modelleme ve simülasyon (MODSİM) teknolojilerine ve standartlarına uygun olarak bir sistem bütünlüğü içerisinde geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Genelkurmay Başkanlığı, dönemin Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ODTÜ arasında 19 Kasım 1998’de imzalanan protokol ile MODSİM – LAB olarak kurulmuştur. 2001’de merkez statüsü kazanarak günümüzdeki ismini alan ODTÜ-TSK MODSİMMER’e 2005 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Tesis Güvenlik Belgesi” verilmiştir.

ODTÜ TSK MODSİMMER tarafından icra edilen “Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları (MÜHATEM) Projesi”, ODTÜ-TSK MODSİMMER’in çalışma planında yer alan hedeflerden biri olan “MüşterekHarekat Alanı Simülasyon Sistemi (MÜHASİS)”nin geliştirilmesi kapsamında 2002 yılında başlatılmıştır. Proje ile;

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MÜHASİS’in ihtiyaç duyacağı harekat alanı unsurlarının, benzetimi yapılmış harekat ortamında en gerçekçi şekilde bir araya getirilmesine yönelik alt yapının tesis edilmesi,

Temsili ortam veri standartlarının belirlenmesi,

Temsili ortam verilerinin toplanması, derlenmesi ve bir veritabanı oluşturularak kullanılabilir hale getirilmesi, Tekrarların önlenmesi ile kaynak tasarrufu sağlanması ve

Benzetim sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.