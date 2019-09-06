TÜBİTAK’tan ADÜ Ziraat Fakültesi’nin 7 projesine destek

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin yürütücülüğünü üstlendiği 7 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

ADÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin yürütücülüğünü üstlendiği projeler, TÜBİTAK tarafından destek görmeye devam ediyor. Prof. Dr. Olcay Arabacı’nın yürütücülüğünü yaptığı “Geliştirilmişİstanbul Kekiği (Origanumvulgare subsp. hirtum) Klonlarında Verim ve Kalitenin Belirlenmesi” konulu projenin, proje ekibinde Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Emine Bayram ve Arş. Gör. Dr. Çiğdem Sönmez bulunuyor.

Dr. Öğretim Üyesi Emre Sevindik’in danışmanlığını,Erengül Sofyalıoğlu yürütücülüğünü yaptığı proje, “İzmir İlinde Yetişen İğde Popülasyonlarının RAPD ve ISSR MarkırTekniğiKullanılarak Moleküler Karakterizasyonu” adını taşıyor.

Dr. Öğretim Üyesi Emre Sevindik’in danışmanlığını yaptığı bir diğer proje ise “Türkiye’de Yayılış Gösteren Anacyclus L.(Asteraceae) Cinsine ait Türlerin Çekirdek (nrDNA) ITS ve Kloroplast(cpDNA) trnL-F Sekansına Dayalı Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi”. Projenin yürütücülüğünü Aleyna Altunışık üstlenirken, proje ekibinde İlayda İrem Moral yer alıyor.

ADÜ Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK tarafından desteklenecek 4. projesi, danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Uysal, yürütücülüğünü Özlem Aksın’ın üstlendiği “Domates Bitkisinde Meristem Kültürü Tekniğinin Geliştirilmesi” konu başlıklı proje olup proje ekibinde Gizem Nur Güzel ile Aysu Küçükuncular bulunuyor.

Danışmanlığını Prof. Dr. Uğur Şirin’in gerçekleştirdiği iki projeden biri “Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Lilyum Zambal (lilium sp.) Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi” konu başlığıyla TÜBİTAK’ın destekleyeceği projeler arasında olup projenin yürütücülüğünü Özgül Özsemerci üstleniyor. Proje ekibinde ise Mert Aslan, Oğuzhan Karataş, Mine Özyılmaz yer alıyor. Prof. Dr. Şirin’in danışmanlığını yaptığı ikinci projenin yürütücüsü Hakan Yıldırım. Veli Emre Aytekin,Hasan Hüseyin Yılmaz’dan oluşan proje ekibi, “Besin Solüsyonu İçeriğindeki Farklı Potasyum Dozlarının GerberaYetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerinde Etkisi” konu başlığıyla çalışmalarını yürütüyor.

Fakültenin 7. projesiProf. Dr. M. Nedim Doğan’ın yürütücülüğünde “Türkiye İçin Yeni Kayıt Olan AmaranthusPalmeri’ninGediz Ovası ve Çukurova Bölgelerinde Yaygınlık ve Yoğunluğu ile Bölgede Önemli Olan Bazı Tarla Bitkilerinde Oluşturduğu Zararlarının Belirlenmesive Mücadele Olanaklarının Araştırılması” konusunu ele alıyor. Projenin ekibinde ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Dr. Süleyman Türkseven ve Dr. Ali Rıza Ongun,ADÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencileri Ziraat Yüksek Mühendisi Figen Efil, Zir.Yük. Müh. Serap Sutay ile Zir. Yük. Müh. Ufuk Çatıkkaş yer alıyor.

Ziraat Fakültesi çatısı altında gerçekleştirilen projelere desteklerinin devam edeceğini belirten Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, proje ekiplerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.